В NASA приняли решение пересмотреть "оскорбительные" названия космических объектов. Такое решение приняли ввиду того, что "потенциально оскорбительные прозвища космических объектов, которые сначала таковыми не кажутся, могут отвлекать от науки".

О таком решении NASA сообщило на официальном сайте агетства.

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Какие космические объекты переименуют

В первую очередь это касается прозвища "Эскимос", которое используют для планетарной туманности NGC 2392.



Туманность NGC 2392

Данный термин с недавних пор воспринимается в негативном свете и ассоциируется с колониализмом и расизмом. Ранее американская компания Dreyer's отказалась от известного названия мороженого "Эскимо".

Также в NASA пересмотрят обозначения для галактик NGC 4567 и NGC 4568 – их называют "Сиамские близнецы", что с точки зрения агентства считается оскорбительным. Сиамские близнецы – прозвище, данное двум братьям из Сиама (ныне Таиланда), которые выступали как "уроды" в цирке.

Космическое агентство заявило, что отныне будет использовать только официальные обозначения Международного астрономического союза в случаях, когда прозвища неуместны.