NASA перенесло запуск первой полноценной миссии SpaceX Crew Dragon к МКС: в чем причина
Американское космическое агентство NASA объявило о переносе миссии SpaceX Crew-1 на Международную космическую станцию на начало-середину ноября. Начальная дата запуска была запланирована на 31 октября.
Во время очередных тестов инженеры обнаружили избыточное давление в одном из двигателей, это может стать причиной непредсказуемых проблем при старте миссии. Сейчас специалисты работают над решением проблемы, а пуск вынужденно перенесли на середину ноября, сообщает NASA.
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Это дает SpaceX дополнительное время для завершения тестирования оборудования и анализа данных. Компания оценивает нестандартное поведение газогенератора двигателя первой ступени Falcon 9, которая наблюдается во время недавней попытки запуска миссии,
– рассказали в NASA.
Детали миссии Crew-1
В рамках миссии Crew-1 ракета Falcon 9 доставит корабль на Международную космическую станцию с тремя астронавтами NASA:
- командиром Майклом Хопкинсом;
- пилотом Виктором Гловером;
- специалистом Шеннон Уокер:
- и специалистом Японского космического агентства Соити Ногути.
Экипаж миссии Crew-1 / Фото NASA
Команда первой полноценной миссии Crew Dragon проведет на Международной космической станции шесть месяцев.
Исторический запуск Crew Dragon
В мае 2020 года был осуществлен первый в истории пилотируемый запуск космического корабля частной компании. Тогда SpaceX Crew Dragon доставил двух астронавтов на МКС в рамках тестовой миссии Demo-2, миссия Crew-1 станет первой для этого корабля в статусе первой эксплуатационной.