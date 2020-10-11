Американское космическое агентство NASA объявило о переносе миссии SpaceX Crew-1 на Международную космическую станцию на начало-середину ноября. Начальная дата запуска была запланирована на 31 октября.

Во время очередных тестов инженеры обнаружили избыточное давление в одном из двигателей, это может стать причиной непредсказуемых проблем при старте миссии. Сейчас специалисты работают над решением проблемы, а пуск вынужденно перенесли на середину ноября, сообщает NASA.

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Это дает SpaceX дополнительное время для завершения тестирования оборудования и анализа данных. Компания оценивает нестандартное поведение газогенератора двигателя первой ступени Falcon 9, которая наблюдается во время недавней попытки запуска миссии,

– рассказали в NASA.

Детали миссии Crew-1

В рамках миссии Crew-1 ракета Falcon 9 доставит корабль на Международную космическую станцию ​​с тремя астронавтами NASA:

командиром Майклом Хопкинсом;

пилотом Виктором Гловером;

специалистом Шеннон Уокер:

и специалистом Японского космического агентства Соити Ногути.



Экипаж миссии Crew-1 / Фото NASA

Команда первой полноценной миссии Crew Dragon проведет на Международной космической станции шесть месяцев.

Исторический запуск Crew Dragon

В мае 2020 года был осуществлен первый в истории пилотируемый запуск космического корабля частной компании. Тогда SpaceX Crew Dragon доставил двух астронавтов на МКС в рамках тестовой миссии Demo-2, миссия Crew-1 станет первой для этого корабля в статусе первой эксплуатационной.