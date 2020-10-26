NASA подтвердило наличие воды на освещенной Солнцем поверхности Луны
Летающая обсерватория NASA SOFIA подтвердила наличие воды в кратере Клавий, который расположен в Южном полушарии спутника Земли.
Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy. Они помогут узнать больше о природе воды на Луне. Эти данные также будут полезны в будущих лунных миссиях и помогут создать первые карты распределения водных ресурсов нашего спутника, сообщает Alpha Centauri.
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Детали открытия
Данные обсерватории показывают, что в почве кратера Клавий содержится вода в концентрации от 100 до 412 частей на миллион. Это примерно эквивалентно 300-миллилитровой бутылке воды, закопанной в кубическом метре почвы. Вместе с тем это все еще в 100 раз меньше концентрации воды в пустыне Сахара.
Мы впервые можем подтвердить наличие воды на солнечной стороне Луны благодаря данным, полученным с телескопа SOFIA. Пока неизвестно, сможем ли мы использовать ее как ресурс. Поиск воды на Луне имеет ключевое значение для наших исследовательских планов в рамках программы Artemis,
– сообщил в своем твиттере глава агентства Джим Брайденстайн.
Вода в кратере Клавий может возникать двумя путями. Первый довольно прост: запасы пополняются с помощью гидратированных микрометеоритов. Второй немного сложнее: присутствующий в солнечном ветре водород реагирует с кислотносодержащими минералами в почве с образованием гидроксильных групп, которые под воздействием радиации превращаются в воду.
Дальнейшие наблюдения SOFIA будут направлены на поиски воды в других освещенных Солнцем местах в разные фазы Луны.
- Наличие воды на Луне не новость, еще в 2018 году NASA заявило, что на спутнике несомненно есть вода, однако размеры ее запасов до конца не исследованы. Свежее открытие сделано в рамках исследований, которые проводятся стратосферной германо-американской обсерваторией SOFIA на борту самолета Boeing 747.