Летающая обсерватория NASA SOFIA подтвердила наличие воды в кратере Клавий, который расположен в Южном полушарии спутника Земли.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy. Они помогут узнать больше о природе воды на Луне. Эти данные также будут полезны в будущих лунных миссиях и помогут создать первые карты распределения водных ресурсов нашего спутника, сообщает Alpha Centauri.

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Детали открытия

Данные обсерватории показывают, что в почве кратера Клавий содержится вода в концентрации от 100 до 412 частей на миллион. Это примерно эквивалентно 300-миллилитровой бутылке воды, закопанной в кубическом метре почвы. Вместе с тем это все еще в 100 раз меньше концентрации воды в пустыне Сахара.

Мы впервые можем подтвердить наличие воды на солнечной стороне Луны благодаря данным, полученным с телескопа SOFIA. Пока неизвестно, сможем ли мы использовать ее как ресурс. Поиск воды на Луне имеет ключевое значение для наших исследовательских планов в рамках программы Artemis,

– сообщил в своем твиттере глава агентства Джим Брайденстайн.

NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 26, 2020

Вода в кратере Клавий может возникать двумя путями. Первый довольно прост: запасы пополняются с помощью гидратированных микрометеоритов. Второй немного сложнее: присутствующий в солнечном ветре водород реагирует с кислотносодержащими минералами в почве с образованием гидроксильных групп, которые под воздействием радиации превращаются в воду.

Дальнейшие наблюдения SOFIA будут направлены на поиски воды в других освещенных Солнцем местах в разные фазы Луны.