Лаборатория реактивного движения NASA опубликовала анимационное видео будущей посадки однотонного марсианского ровера Perseverance, которая запланирована на 18 февраля следующего года. Роботизированный аппарат должен высадиться в марсианском кратере Езеро и заняться поиском доказательств существования жизни на Красной планете в прошлом.

Однако перед посадкой марсоход ожидает "семь минут ужаса", как отмечают в NASA. Перед тем, как Perseverance сможет развернуть робота на Марсе ему необходимо будет выполнить ряд очень сложных маневров.

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Первую часть маневров не просто так назвали "семь минут ужаса". Если в этот момент что-то пойдет не по плану, то на поверхности Красной планеты появится очень большая и дорогая дыра искусственного происхождения, окруженная обломками аппарата стоимостью несколько миллиардов долларов.

Проблемы управления марсоходом на расстоянии

Самое важное то, что предотвратить нештатную ситуацию не получится, поскольку весь процесс посадки будет проходить в автоматическом режиме. На момент высадки Землю и Марс будут разделять 209 миллионов километров, поэтому проводить процесс в ручном режиме было бы глупо, поскольку для преодоления такого расстояния радиосигналу требуется около 700 секунд. Таким образом все, что можно увидеть в анимационном видео ниже, будет производиться исключительно силами бортовых компьютеров космического аппарата.

Процесс высадки Perseverance на Марс, видео:

Как будет происходить высадка Perseverance на Марс

Подготовка к высадке начнется на расстоянии около 100 км над поверхностью Марса, когда капсула понижения впервые прикоснется к сильно разреженной атмосфере Красной планеты. До этого момента скорость капсулы будет составлять 20 000 км/ч. Менее чем за 400 секунд посадочная система модуля снизит скорость движения до менее чем 1 метра в секунду.

Очень ответственная работа в этот момент будет полагаться на тепловой экран капсулы, который будет защищать марсоход от перегрева в момент снижения и торможения. Температура за бортом в ходе этого процесса резко возрастет до более 1000 градусов Цельсия, а затем так же быстро снизится. После прохождения верхнего слоя атмосферы капсула с марсоходом, снизив скорость до 1200 км/ч, выпустит 22-метровый парашют. Дальнейшее снижение займет чуть больше минуты, в ходе которого скорость капсулы продолжит падать.

На высоте около 2 км над поверхностью планеты при скорости около 360 км/ч капсула сначала сбросит тепловой экран, а потом от нее отделится специальная конструкция "Небесный кран" вместе с марсоходом. Она закреплена на Ровере и оснащена набором из восьми реактивных посадочных двигателей, с помощью которых марсоход сможет зависнуть над поверхностью Марса, а затем мягко спустится на нее на специальных тросах.

Как только марсоход коснется поверхности патенты его компьютер должен будет немедленно передать команду на "Небесный кран", чтобы тот освободил аппарат от тросов.

Если произойдет задержка, ровер снова слетит с посадочным модулем, перед которым стоит задача утилизировать себя на безопасном расстоянии от зоны высадки марсохода.



Карта с зоной высадки марсохода Perseverance

Весь вышеописанный процесс будет частично повторять посадку предыдущего марсохода NASA Curiosity, высадившегося на Красную планету 8 лет назад. Как уже отмечалось ранее, задержка радиосообщений между Марсом и Землей во время посадки составит 700 секунд. Когда NASA получит сообщение от Perseverance, ровер либо уже успешно высадится на планету, либо разобьется. Роботизированный аппарат оснащен камерами и микрофонами, с помощью которых будет производиться запись посадки. После высадки эти файлы будут отправлены на Землю, что подтвердит успешный старт исследовательской миссии.

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