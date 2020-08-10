Американское космическое агентство провело масштабное исследование скорости таяния полярных ледников за последние 16 лет. NASA показало фото пропавших ледников в Арктике.

Только в течение пяти прошлых лет Арктика потеряла две огромные ледяные шапки, сообщает национальный центр данных снега и льда (NSIDC).

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Директор центра и ученый Марк Серрезе отметил, что климатические изменения прежде заметны именно в Арктике. При этом он добавил, что ранее эти ледяные шапки казались постоянным элементом ландшафта.



Процесс таяния ледовых шапок в Арктике

Так, ранее лед покрывал плато Хэйзен на северо-востоке острова Элсмир, но теперь он исчез. Узнать это удалось благодаря снимкам усовершенствованного космического термоэмиссионного радиометра (ASTER) на борту спутника NASA Terra.



На снимках, сделанных аппаратурой NASA, ледников уже нет

Ранее в NASA показали процесс таяния ледников на Земле в течение последних 16 лет.

Видео демонстрирует процесс таяния ледников