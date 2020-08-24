На борту Международной космической станции (МКС) космонавты не только занимаются научной деятельностью, но и постоянно наслаждаются невероятным видом нашей планеты. На этой неделе NASA опубликовало фотографию, на которой видны сразу два природных явления, которые не случаются вместе в обычных условиях.

Необычная фотография была сделана с борта МКС утром еще 16 марта этого года, когда станция пролетала над Южной Аляской.

Интересно Ракетный двигатель SpaceX Raptor обошел по топливной эффективности российский РД-701

На картинке можно увидеть два самых ярких явления природы в верхних слоях атмосферы Земли – полярное сияние и свечение воздуха. По словам представителей космического агентства, как правило, подобные явления никогда не встречаются в одном месте, что делает фотографию действительно уникальной.

Волнистые зеленые лучи северного сияния с красными вершинами, кажется, пересекали приглушенные красно-желтые полосы свечения, когда станция проходила к югу от полуострова Аляска. Лучи восточного солнца позади Земли добавили темной синевы на горизонте,

– описывают увиденное представители NASA.

Почему это явление уникальное

По словам ученых, полярное сияние и свечение воздуха вызываются различными физическими процессами даже несмотря на то, что фиксируются на одинаковых высотах. Свечение атмосферы – это излучение света в результате химического взаимодействия кислорода, азота и других молекул в верхних слоях. С другой стороны, полярные сияния возникают в результате взаимодействия солнечной энергии и магнитного поля Земли.