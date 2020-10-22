Агентство NASA показало полученные с бортовой камеры аппарата кадры. Эта сложная космическая операция на расстоянии более 320 миллионов километров от Земли была успешно выполнена 20 октября 2020 года.

Аппарат передал на Землю 82 фотокадра операции Touch-And-Go (TAG) миссии OSIRIS-REx, сообщает 24 канал. Анализ телеметрии зонда показал, что пробоотборная головка OSIRIS-REx касалась поверхности Бенну примерно 6 секунд, после чего начался процесс удаления аппарата от астероида.

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Процедура забора проб с Бенну с бортовой камерой OSIRIS-REx

Сначала зонд сошел с рабочей орбиты вокруг Бенну, затем развернул механизм отбора проб грунта и сложил свои солнечные панели. После сего начался спуск к поверхности. В момент контакта с поверхностью астероида зонд обдул поверхность потоком азота и начал собирать мелкие частицы почвы, которые поднялись с поверхности.

Процедура забора грунта была полностью автоматизирована. Поскольку радиосигнал с Земли до точки соприкосновения зонда с астероидом идет 18 минут, руководить операцией напрямую не было возможности.

Что известно об астероиде Бенну? Это небесное тело размером примерно с нью-йоркский Эмпайр-стейт-билдинг. Вес астероида составляет 140 миллионов тонн, а диаметр – 560 метров. Исследователи считают, что Бенну относится к классу так называемых каменноугольных или углеродных астероидов. Это значит, что в его породе сохранилась большая часть химических элементов, которые существовали 4,5 млрд лет назад, когда появились планеты и Солнце. Именно поэтому ученые так хотят доставить образцы породы Бенну в земные лаборатории для изучения.

Возвращение домой

Зонд OSIRIS-REx должен приблизиться к Земле в сентябре 2023 года. Планируется, что он сбросит образцы почвы с Бенну в специальной капсуле.

Траектория полета OSIRIS-REx и Бенну доступны в браузерном 3D приложения NASA Eyes on the Solar System. Там можно увидеть, как облетал аппарат вокруг астероида и место взятия пробы.