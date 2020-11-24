Исследователи NASA рассказали о прогрессе в разработке межзвездного зонда на солнечной тяге
Инженеры Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса под руководством ученого Джона Бенкоски собрали прототип солнечно-теплового двигателя для межзвездного зонда. Установку еще нескоро можно будет применить на реальном зонде, однако это и не было целью эксперимента.
Ученые хотели подтвердить, что такой принцип работы имеет смысл и его эффективность будет высокой, пишет Wired. Установку разместили на заднем дворе кампуса университета. Она состоит из двух частей: массива светодиодов, который исследователи называют "солнечный симулятор" и непосредственно самого двигателя.
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Как все работает
Двигатель выглядит как черно-белая плитка, через которую протекает сжиженный гелий – газ проходит через змеевик. При включении света "симулятор", как утверждают ученые, светит с интенсивностью в 20 раз выше солнечной (на каком расстоянии от светила, не указано), гелий поглощает тепло и вырывается из сопла, создавая таким образом реактивную тягу.
Подобную установку двигателя с принципом работы на солнечной тяге тестируют впервые. Ученые объяснили, что именно теоретическая проверка и была главной целью эксперимента.
Это показывает, что солнечные тепловые двигатели – не фантастика. Они действительно могут работать,
– отметил Бенкоски.
Пока исследователи не называют каких-либо конкретных цифр, лишь отметив, что система сработала. Более подробный отчет ученые обещают опубликовать в 2021 году.
Работа над двигателем
В конце 2019 года NASA обратилось в лабораторию прикладной физики с целью изучения концепций межзвездной миссии. Сейчас агентство и лаборатория работают над этой задачей совместно. Ученым предстоит решить, как попасть в межзвездное пространство за относительно разумный промежуток времени – и использование двигателей на солнечной тяге может стать решением этой проблемы.
Исследователи в роли одного из возможных вариантов предлагают использовать водород в реактивном двигателе вместо гелия. Теоретически, это может значительно увеличить эффективность двигателя. Однако водород будет нагреваться до экстремально высоких температур. Поэтому ученым предстоит подобрать также материалы покрытия для теплового экрана зонда.
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