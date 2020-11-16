NASA построит на Марсе первую метеорологическую сеть. Специальное оборудование поможет в организации запланированных миссий и строительстве модулей для колонии на Красной планете.

Формирование метеорологической сети станет возможным по прибытии на Марс планетохода Perseverance в феврале следующего года. В оснащение данного аппарата входит комплекс Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA) – специализированная система датчиков для измерения температуры, скорости и направления ветра, давления, относительной влажности, размера и формы пыли, пишет slashgear.

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Что известно

По прибытии марсоходу нужно будет выполнить ряд заданий. Одно из них будет заключаться в сборе основных метеорологических данных на Красной планете, включая направление и скорость ветра на планете, его температуру, уровень влажности и давление.

Также аппарат соберет образцы для будущей миссии, чтобы отправить их на Землю. Метеорологическая система MEDA будет работать в одной сети с датчиками Curiosity, научного зонда InSight и планетохода Perseverance.

Совместная работа всех аппаратов обеспечит возможность составлять детализированные сводки погоды и прогнозировать возможные бури.



