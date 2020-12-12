Украино-американская компания запустит в космос спутники вместе с NASA
Дочерняя компания Firefly Black LLC компании Firefly Aerospace, которая принадлежит украинскому бизнесмену Максиму Полякову, заключила контракт с национальным космическим агентством США NASA. Согласно договору на орбиту Земли запустят малые спутники.
Стоимость контракта с компанией Firefly Black LLC составляет 9,8 миллиона долларов. Об этом сообщает американское космическое агентство NASA.
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Что известно о контракте
- Программа NASA Launch Services Program заключила несколько контрактов Venture Class Launch Services Demonstration 2.
- Предполагается, что в космос запустят малые спутники SmallSats, включая CubeSats, микроспутники или наноспутники.
- Для обеспечения возможностей коммерческого запуска NASA отобрало три компании, одной из которых стала зарегистрированная в Техасе Firefly Black LLC.
- Стоимость контракта с этой компанией – 9,8 миллиона долларов.
Для чего в космосе нужны малые спутники
Спутники должны помочь снизить риски, связанные с использованием новых ракет-носителей, которые обеспечивают доступ в космос будущих малых космических кораблей.
В NASA отметили, что запуски малых спутников являются более рискованными, чем большие миссии.
Что известно о компании Firefly Aerospace?Это частное аэрокосмическое предприятие, которое разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос. Штаб-квартира компании размещена в Остине штата Техас. В 2017 году аэропредприятие купил украинский предприниматель Максим Поляков.
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