Дочерняя компания Firefly Black LLC компании Firefly Aerospace, которая принадлежит украинскому бизнесмену Максиму Полякову, заключила контракт с национальным космическим агентством США NASA. Согласно договору на орбиту Земли запустят малые спутники.

Стоимость контракта с компанией Firefly Black LLC составляет 9,8 миллиона долларов. Об этом сообщает американское космическое агентство NASA.

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Что известно о контракте

Программа NASA Launch Services Program заключила несколько контрактов Venture Class Launch Services Demonstration 2.

Предполагается, что в космос запустят малые спутники SmallSats, включая CubeSats, микроспутники или наноспутники.

Для обеспечения возможностей коммерческого запуска NASA отобрало три компании, одной из которых стала зарегистрированная в Техасе Firefly Black LLC.

Стоимость контракта с этой компанией – 9,8 миллиона долларов.

Для чего в космосе нужны малые спутники

Спутники должны помочь снизить риски, связанные с использованием новых ракет-носителей, которые обеспечивают доступ в космос будущих малых космических кораблей.

В NASA отметили, что запуски малых спутников являются более рискованными, чем большие миссии.