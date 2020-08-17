Космический телескоп TESS завершил свою основную миссию 4 июля 2020 года. За два года он сфотографировал около 75% звездного неба, обнаружив 66 экзопланет и 2100 кандидатов на эту роль. Инженеры NASA не стали выводить телескоп и решили продолжить его работу: им удалось его существенно модернизировать, увеличив скорость съемки в три раза.

Космический телескоп Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) предназначался для открытия экзопланет транзитным методом. После двухлетней работы он завершил основную миссию, сфотографировав около 75% звездного неба, сообщает 24 канал.

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За это время он обнаружил 66 экзопланет и 2100 потенциальных кандидатов, принадлежность которых к экзопланетам еще нужно доказать. Руководство NASA высоко оценило результаты его работы и сообщило о проведенной модернизации, благодаря чему телескоп станет еще более эффективным.

Что такое экзопланета?

Это планета за пределами солнечной системы, которая дрейфует космическим пространством, или вращается вокруг своей звезды. По состоянию на 2019 год, всего зарегистрировано 4107 экзопланет в 3057 системах. Общее количество экзопланет в нашей галактике может достигать сотен миллиардов.

Как улучшили телескоп TESS

После улучшения способа сбора и обработки данных со спутника камеры TESS снимают полное изображение каждые 10 минут, что в три раза быстрее, чем во время основной миссии. Скоростной режим позволяет измерять яркость тысяч звезд каждые 20 секунд. Следующие 12 месяцев телескоп будет проводить сканирование южного неба, а после еще 15 месяцев – дополнительные наблюдения на севере. В конце концов он продолжит искать экзопланеты на недоступных ранее участках.

Достижения TESS

За время работы TESS исследовал 13 секторов размером 24x96 градусов каждый. За первый год каждая из ПЗС-матриц телескопа сделала 15347 снимков, а общий объем передаваемых данных превысил 20 ТБ. Аналогичная работа была проделана и в следующем году. Также телескоп зафиксировал вспышку кометы в Солнечной системе, раскрыл тайну класса пульсирующих звезд и исследовал мир, в котором времени года зависят от звездной модуляции. Впереди астрономов ждут десятки невероятных открытий и новых экзопланет.

Итоговое видео к завершению программы TESS