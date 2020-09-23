Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космического пространства объявило в понедельник обновленный план своей лунной программы Artemis. Первый этап под названием Artemis 1 запланирован на 2021 год, а второй – Artemis 2, начнется в 2023 году.

План полетов

Согласно плану NASA, после проведения наземных испытаний ракеты-носителя Space Launch System (SLS), который разрабатывается компанией Boeing, ее отправят в Космический центр Кеннеди во Флориде. SLS будет запущена вместе с космическим кораблем Orion в 2021 году в рамках миссии Artemis I, которая пройдет без участия астронавтов. После этого агентство планирует запуск Artemis II в 2023 году, уже с людьми на борту.

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Оба полета предусматривают облет земного спутника, во время которого будут проверены системы жизнеобеспечения и связи.



Испытания спасательной системы корабля Orion / Фото NASA

Планируется, что часть второго полета будет проведена в ручном режиме. Так, например, после выхода корабля Orion на орбиту Земли отстыковку корабля от ступени двигательной установки на криогенном топливе проведут астронавты.



NASA впервые использует европейскую систему, как важный элемент пилотируемого запуска / Изображение NASA

В NASA отмечают, что это даст возможность протестировать ручное управление кораблем в полевых условиях, что невозможно на Земле – это необходимо для миссии по высадке астронавтов на поверхность спутника.

Работы на Луне

Кроме того, к 2024 году NASA планирует отправить на поверхность Луны несколько роботов – начиная с 2021 года, дважды в год будут сделаны коммерческие запуски. Задача этих роботов будет состоять в проведении научных исследований и испытаний новых технологий, которые будут использовать в будущем в освоении Луны.

По программе CLPS (Commercial Lunar Payload Services) будет осуществляться по две посадки частных автоматизированных аппаратов в год, начиная с 2021 года.

Первая женщина на Луне

В 2024 году в рамках Artemis III на Луну отправят живых астронавтов – они высадятся в районе Южного полюса спутника. В состав экипажа этой миссии войдут один мужчина и одна женщина. Для спуска на поверхность будет использована система посадки.

Разработками трех различных систем сейчас занимаются компании Blue Origin, SpaceX и Dynetics. Лучшее и самое эффективное решение будет использовано в рамках миссии.



Лунные посадочные аппараты Dynetics, SpaceX и Blue Origin (концепты)

Будет осуществляться высадка с помощью одного пилотируемого посадочного аппарата, который будет выбран позже, исходя из степени готовности и привлекательности предоставленных характеристик и цены.

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Место высадки

Сейчас точное место посадки не согласовано. Впрочем, ранее в NASA отмечали, что зоны посадки лунной миссии Artemis III могут быть выбраны в районах, где высаживались экипажи лунных модулей Apollo.

Такое решение может быть принято, если будет решено, что посадка в районе Южного полюса на ранней стадии программы Artemis недостаточно безопасна.

Есть смысл отправить людей туда, где уже садились Apollo. Это может дать нам кое-какие новые научные сведения – мы там найдем оставленное оборудование. Да и в целом это было бы очень символично,

– сказал глава NASA Джим Брайденстайн.

Другие задачи Artemis

Также во время миссии Artemis III планируется стыковка корабля Orion с лунной орбитальной платформой-шлюзом Gateway, которую собираются запустить в 2023 году. За этим последует миссия по пополнению запасов GLS-1 (Dragon XL будет также запущен на Falcon Heavy). Окололунная станция Gateway может быть использована для Артемиды III, Артемиды IV и других миссий.



Космическая станция Gateway (рендер) / Фото NASA

Отмечается, что агентство еще не приняло решение, следует ли использовать Gateway во время первых запусков программы Artemis, но в любом случае в будущем станция "обрастет" дополнительными модулями, что позволит проводить более длительные месячные миссии, обещает NASA.



Астронавты на Луне (иллюстративное изображение) / Фото NASA

Как сообщается в пресс-релизе агентства, запуск платформы-шлюза нацелен на постепенное наращивание инфраструктуры на поверхности спутника до конца десятилетия.

Когда была анонсирована программа NASA Artemis?

В мае 2019 года NASA запустила лунную программу Artemis с основной задачей – высадкой на лунную поверхность в 2024 году своих астронавтов.

Артемида – это древнегреческая богиня и сестра Аполлона, имя которого носила первая лунная программа США 1960-70-х годов, в ходе которой в рамках шести экспедиций на Луне побывали 12 американских астронавтов, а на Землю было доставлено свыше 380 килограммов образцов лунного грунта.

Десятилетний план предусматривает использование как частных ракет-носителей, космических аппаратов и модулей, так и разработок NASA (тяжелую ракету Space Launch rocket – SLS Block 1B, космический корабль Orion и орбитальную лунную базу Gateway) для поэтапного вывода на орбиту Луны большого объема полезной нагрузки и нескольких экипажей.

Причем в роли подрядчиков будут задействованы как уже проверенные компании, так и новые, которые еще раскроют свой потенциал.

Сколько стоит программа Artemis

Приблизительный бюджет лунной программы Artemis составляет от 6 до 8 миллиардов долларов в год в действующий бюджет NASA, который составляет около 20 миллиардов долларов.

Основная проблема – это своевременное и полное финансирование этапов программы, чтобы сроки не были сорваны, а планируемые задачи были выполнены. Если даже половина плана будет воплощена в жизнь, то в 2024 году нас ожидает высадка первых исследователей в этом веке в окрестностях южного полюса Луны.

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Корабли Lockheed Martin

В сентябре прошлого года корпорация Lockheed Martin выиграла контракт на строительство космических кораблей Orion, предназначенных для запусков на Луну в рамках программы Artemis.

В NASA сообщили, что Lockheed Martin обязалась построить минимум шесть или максимум 12 кораблей в период до 30 сентября 2030 года. Строительство первых трех кораблей Orion для миссий Artemis 3-5 оценивается в 2,7 миллиардов долларов. Еще три корабля для миссий Artemis 6-8, стоимость которых составит 1,9 миллиардов долларов, NASA планировало заказать в 2022 году.

В марте 2019 года президент США Дональд Трамп потребовал от NASA "за любую цену" отправить американцев на Луну к 2024 году. Он пообещал выделить дополнительные 1,6 миллиардов долларов бюджета агентства для освоения Луны и Марса, чтобы Соединенные Штаты смогли "вернуться в космос по-настоящему".