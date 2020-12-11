В рамках программы "Артемида" для полета на Луну были отобраны 18 астронавтов. Первая миссия планируется в 2024 году.

Вице-президент США Майк Пенс назвал имена 18 астронавтов, отобранных NASA для полета на Луну в рамках программы "Артемида". Об этом пишет BBC.

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Что известно

Участникам от 32 до 55 лет. Итак, к моменту полета самому старшему исполнится уже 59. В группе поровну мужчин и женщин. Выбор делали таким образом, чтобы в результате участниками миссии стали и опытные астронавты, и те, кто ни разу не был в космосе.

Среди избранных – Стефани Уилсон, которая совершила три полета на шаттлах, рекордсменка по продолжительности пребывания в космосе среди женщин Кристина Коч и участник первого полета нового корабля SpaceX "Драґон" к МКС Виктор Гловер.

Астронавты отправятся к спутнику Земли на многоразовом космическом корабле "Орион", который уже проходит первые этапы сборки. Высадка состоится в районе Южного полюса спутника.

Напомним, люди ступят на Луну впервые с 1972 года.

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