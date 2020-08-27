Космическое агентство NASA определилось со списком экипажа для первого пилотируемого запуска космического корабля Starliner, разрабатываемого компанией Boeing. В миссии примут участие астронавты Крис Фергюсон, Николь Манн и Майкл Финк.

Первый полет может состояться уже летом 2021 года. По словам представителя Boeing Джоша Баррета, сейчас инженеры NASA и Boeing работают над подготовкой второго полета Starliner без экипажа.

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Напомним – первый полет состоялся в декабре 2019 года и он завершился провалом из-за ряда ошибок. Тогда корабль не смог пристыковаться к МКС из-за сбоя таймера полетного времени, который привел к излишним затратам топлива для коррекции своего расположения. Несмотря на это, кораблю удалось успешно приземлиться на полигоне в Нью-Мексико через два дня после запуска.

Планы и подготовка

Представитель Boeing объяснил, что второй беспилотный полет состоится либо в конце 2020 года, либо в январе 2021-го – все зависит от выполнения отдельных этапов разработки компьютерных программ и испытаний оборудования. Если все пройдет хорошо, летом следующего года Boeing и NASA проведут первый испытательный полет корабля, в котором примут участие Фергюсон, Манн и Финк.

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После него запланирован и второй полет, в который отправится экипаж в составе Суни Уильямс, Джоша Кассадо и Дженет Эппс, объяснил Баррет. Он уточнил, что пока не исключена возможность того, что к последним присоединится еще один, четвертый астронавт, причем он может быть иностранцем.

NASA начало сотрудничество с Boeing в 2010 году, выделив компании грант в размере 18 миллионов долларов на строительство корабля Starliner. Сначала первый полет был запланирован на 2015 год, однако затем неоднократно откладывался из-за разных проблем.