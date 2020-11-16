Американское космическое агентство выложило марсианское селфи марсохода Curiosity, сделанное в области Красной планеты под названием Mary Anning, названной в честь британской исследовательницы.

Автопортрет создан путем объединения 57 снимков, сделанных 25 октября 2020 года с помощью системы Mars Hand Lens Imager (MAHLI) — камеры на специальном роботизированном манипуляторе, пишет cnet.

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Что известно

На изображении можно заметить, что более 8 лет, проведенные на поверхности Марса, не прошли незаметно: колеса Curiosity и другие элементы корпуса уже изношены и покрыты марсианским пылью. Однако это не мешает марсоходу продолжать выполнять свою миссию, и отправлять на Землю фотографии и другие научные данные.

Curiosity находится на поверхности планеты с 6 августа 2012 года. Скоро у него появится напарник — марсоход Perseverance, запущенный NASA в июле 2020 года. Ожидается, что он достигнет поверхности Марса в феврале 2021 года.