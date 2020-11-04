Американское космическое агентство официально прокомментировал запрос американской компании AST & Science о создании мегасузирья спутников на высоте 720 км над поверхностью Земли. Документ сейчас находится на рассмотрении Федеральной комиссии по связи США.

Стоит отметить, что это первый раз, когда NASA публично высказывается по поводу такого рода запроса, сообщает 24 канал.

Интересно Как бы выглядели страны мира, будь они планетами: познавательное видео

Позиция NASA

В агентстве заявили о своих опасениях в связи с тем, что новая группировка спутников повысит опасность столкновений до критического уровня.

О чем речь

AST & Science хочет сформировать группировку из более чем 240 крупных спутников, по сути, развернув в космосе "вышки сотовой связи", чтобы обеспечить широкополосное соединение 4G и, возможно, 5G на Земле. Компания, базирующаяся в Мидленде штата Техас, назвала свое созвездие SpaceMobile и собрала около 120 000 000 долларов на реализацию проекта.

В чем заключается проблема

На самом деле их сразу три. Во-первых, предлагаемая высота для группировки находится рядом с A-Train, группой из 10 спутников для мониторинга, используемых NASA и Геологическая служба США, а также партнеры во Франции и Японии.

Во-вторых, проблемой является и размер проектованих AST & Science спутников. Там хотят построить космический аппарат с большой антенной площадью 900 м кв. Такие размеры требуют свободного пространства вокруг объекта на расстоянии 30 метров, что в 10 раз больше, чем у других спутников. Это усложнит маневры вокруг группировки.

Наконец, в-третьих, космическое агентство обеспокоено тем, что компания никогда не строила спутники, близкие по размеру к тем, которые будут входить в группировки. Учитывая недостаток опыта, ожидается, что 10% или более объектов могут выйти из строя, что сделает их неспособными маневрировать, чтобы избежать столкновений. В этом случае риск катастрофического столкновения будет "неприемлемо высоким".

Не пропустите Потенциально опасный астероид Апофис ускоряет приближение к Земле: исследования

Реакция AST & Science

В ответ AST & Science заявила, что будет работать с NASA, чтобы решить проблемы.

Что будет дальше

Ранее FCC не отказывала в выдаче лицензий на использование спектра операторам спутниковой связи. Однако это происходило до внедрения новых правил, направленных на снижение объема космического мусора, требуя от операторов спутников защищать правительство от потенциальных аварий. Период обсуждения этих правил, которые были впервые опубликованы в апреле, завершился в прошлом месяце. Пока неясно, как они будут выглядеть в итоговом варианте, но спутниковые операторы уже охарактеризовали некоторые идеи как слишком обременительны.

Однако в США нет государственного агентства, специально уполномоченного обеспечивать безопасность низкой околоземной орбиты, а существующие модели управления не в состоянии полностью уловить угрозу, исходящейую от новых и старых спутников. В связи с этим, как отмечают эксперты, регуляторы действуют в некотором роде вслепую.

Похожие проекты

В последние месяцы в FCC обращались ряд компаний с просьбой увеличить разрешенное количество спутников. Так, OneWeb попросила увеличить группировку спутников с 720 сразу до 48000 аппаратов. Amazon в рамках проекту Kuiper получила разрешение вывести на орбиту 3236 спутников для создания глобальной спутниковой сети широкополосного доступа в интернет. SpaceX же просила увеличить разрешенную ранее число авторизованных пользовательских терминалов Starlink с 1 миллиона штук в 5000000 устройств.

К теме Ужас астрономов: сеть 4G на Луне будет влиять на земные радиотелескопы

Реакция Астрономического общества

В августе Американское астрономическое общество опубликовало очередной доклад, в котором говорится, что растущие группировки интернет-спутников будут мешать наблюдениям за ночным небом. Астрономы считают, что пока неясно, какое именно влияние эти спутниковые созвездия создадут на человечество в целом, но последствия могут варьироваться от "незначительных до экстремальных".