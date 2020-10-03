В ночь на субботу 3 октября в США запустили ракету-носителя Antares, которая была разработана совместно с украинскими конструкторами. Над ее созданием американцы и украинцы работали несколько лет.

Об этом информирует на своей странице в фейсбук украинское конструкторское бюро "Южное", а также – NASA и посольство Украины в США.

Ранее возникавшие проблемы NASA отменило запуск украино-американской ракеты Antares к МКС

В 4:16 по киевскому времени с Центра космических полетов на острове Уоллопс, штат Вирджиния, проведен 12-й успешный пуск ракеты-носителя среднего класса Antares,

- говорится в сообщении.

Ракета корпорации Northrop Grumman с грузовым космическим кораблем Cygnus направляется к Международной космической станции с около 3,6 тонами груза.

Основная конструкция первой ступени ракетоносителя разработана украинским конструкторским бюро "Южное" и изготавливается на "Южном машиностроительном заводе имени Макарова" в сотрудничестве с рядом украинских компаний.

Для своевременной подготовки ракеты к запуску в апреле в Соединенные Штаты прибыла команда специалистов из украинских космических предприятий.

В этом году подготовка ракеты к запуску, которая всегда происходит в США, сопровождалась дополнительными вызовами из-за пандемии COVID-19 и ограничениями международных поездок. И сегодня мы увидели практический результат совместной украинско-американской работы – с помощью ракеты-носителя,

- заметили в украинском посольстве.

На космодроме во время запуска ракеты находился посол Украины в США Владимир Ельченко.

"Украина подтверждает свой статус надежного партнера США в области исследования космоса", – отметили в посольстве.

#Україна підтверджує свій статус надійного партнера #США у галузі дослідження космосу.



Сьогодні доказом цьому став черговий запуск ракети-носія “Антарес” - проєкт, над яким вже декілька років спільно працюють америк. та укр. космічні підприємства.



https://t.co/OK8JJf374j pic.twitter.com/7ahS7vdUKN — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) October 3, 2020

Что известно об украинско-американской ракете Antares

Antares состоит из двух ступеней и космического грузового корабля "Сигнус" (третья ступень).

Основную конструкцию первой ступени разработало конструкторское бюро "Южное" и изготовило гп "ПО ЮМЗ" в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС", "Киевприбор", "Хартрон-ЮКОМ", "ЧЕЗАРА", "РАПИД" и тому подобное.

Главный разработчик ракеты-носителя – американская корпорация Northrop Grumman.

Подготовка Antares, ее испытания и пуск проходили при участии украинских специалистов. Согласно контракту, с территории конструкторского бюро "Южное" в режиме реального времени осуществлялась техническая поддержка пуска, приема и обработки телеметрической информации.

Украинские специалисты обеспечили выполнение всех операций в своем секторе ответственности.

Видео пуска ракеты: