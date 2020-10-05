Новый китайский бренд Realme за последние несколько лет демонстрирует стремительное развитие, завоевывая все новые рынки. Его уже называют "убийцей Xiaomi". Похоже, Realme таки действительно планирует потеснить Xiaomi, ведь выпустили свой интересный девайс – бюджетную камеру наблюдения.

Как передает Gizmochina, свою первую камеру наблюдения Realme анонсировала на специальной пресс-конференции. Она получила название Realme Smart Cam 360 °.

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Что интересного

Эта камера получила корпус из белого поликарбоната, а также угол обзора 360 градусов (как можно догадаться из названия). Камера сможет вращаться на круглой подставке, чтобы охватить все помещение.

На фото не видно кабеля, поэтому можно предположить, что она будет беспроводной.

По слухам, камера будет оснащена системой ночного видения, обнаружения движения и поддержкой карт памяти.

Цена

Относительно стоимости, то информации пока нет. Известно лишь, что новинка будет очень доступной, впрочем, и вся продукция Realme.