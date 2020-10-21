Министры обороны 30 стран-членов НАТО вскоре планируют обнародовать планы по созданию нового космического центра на авиабазе Рамштайн, расположенной на территории федеральной земли ФРГ Рейнланд-Пфальц.

Для чего НАТО космический центр

Известно, что новый космический центр будет в первую очередь заниматься наблюдением за космическим пространством и сбором данных о возможных угрозах, направленных против спутников. Не исключено также, что в будущем космический центр превратится в командный пункт управления обороной. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

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По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, он ожидает, что планы по созданию космического центра будут согласованы до 21 октября. При этом он в очередной раз предостерег от попыток милитаризации космоса.

"Спутниковые системы используются в мире в таком объеме, который многим даже трудно себе представить. Торговля, прогнозы погоды, мобильная связь и банковские переводы – во всех этих областях мы полагаемся на спутники. Для НАТО космос также является важной областью, учитывая наши возможности по навигации, сбору разведывательных данных, коммуникации и отслеживанию запусков ракет", – отметил Столтенберг.

Он также подчеркнул важность формирования для альянса четкого представления о том, что происходит в космосе, для обеспечения надежного доступа к космическим услугам и максимального использования технических возможностей альянса.

Кроме этого агентство dpa также сообщило о планах НАТО по созданию специального центра для исследования активности альянса в космосе. Местом размещения этого исследовательского центра, по информации агентства, может стать немецкий город Калькар или французский Тулуз.