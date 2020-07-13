Международный коллектив ученых установил, что в аккумуляторах вместо дорогого и сравнительно редкого щелочного металла лития можно использовать дешевый и более распространен натрий.

Такой шаг позволит снизить стоимость аккумуляторов, не жертвуя емкостью. Однако натрий необходимо "складывать" особым способом, отмечает ixbt.

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Атомы натрия необходимо располагать в несколько слоев, один над другим. Такую структуру можно сформировать переходом атомов из куска металла в пространство между двумя листами графена под высоким напряжением.

Сейчас уже выполнено только численное моделирование, но оно открывает путь к следующему шагу, который предстоит сделать ученым. Речь идет о создании экспериментального образца и изучение его в лабораторных условиях.



Сейчас разработку нужно протестировать прежде чем будет создана технология

Если разработка будет успешной, можно будет рассчитывать на появление нового поколения натриевых аккумуляторов. Они будут такими же или даже более вместительными, чем литий-ионные аккумуляторы, но в несколько раз дешевле.