В начале декабря компания Apple выпустила первые полноразмерные наушники AirPods Max. В некоторых странах новинка уже поступила в продажу и пользуется немалым спросом. Однако, эксперты встревожены материалами, из которых изготовлены наушники.

Более того, транспортная компания UPS начала возвращать AirPods Max в пункты отправления, сообщает Phonearena.com.

К теме Новые наушники Apple AirPods Max: цена в Украине

Что не так

Как заявили в UPS, новые наушники Apple они возвращают назад потому, что при производстве AirPods Max использовались вредные или опасные для здоровья человека материалы.

"В целях безопасности наших сотрудников при транспортировке всех потенциально опасных материалов мы должны соблюдать определенные правила", – заявили в UPS.

Наушники этой специальной маркировки не имели, именно поэтому их вернули Apple. Речь идет как минимум о тех моделях, которые должны были поступить в продажу на рынках США и Канады.

Пока никаких официальных комментариев по этому поводу от Apple не поступало.