Эксперты разобрали новые беспроводные наушники AirPods Max от Apple. В частности, им удалось достать аккумуляторы и всю электронику. Внимание привлекает загадочный мини-разъем, которым оказалась миниатюрная версия фирменного разъема Lightning.

В сети уже появились фото, на которых виден особый коннектор, визуально напоминающий уменьшенную версию Lightning. Снимки обнародовал инсайдер L0vetodream.

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В отличие от своего старшего собрата, оснащенного восемью коннекторами, здесь их всего два.

Цели

На самом деле пока не понятно, для чего могут использоваться эти разъемы, так как сама Apple никак не афиширует их существование. Возможно, они нужны для сервисного обслуживания наушников.

Кстати, недавно мы сообщали, что транспортная компания UPS решила возвращать AirPods Max в пункты отправления. В компании говорят, что при производстве AirPods Max использовались вредные или опасные для здоровья человека материалы.

О чем именно идет речь – неизвестно. Apple пока никаким образом не отреагировала на скандал.