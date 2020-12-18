В начале декабря компания Apple выпустила свои первые полноразмерные наушники Apple AirPods Max. Сейчас украинские ритейлеры открыли предварительный заказ на новинку.

Как стало известно 24 каналу, старт продаж Apple AirPods Max в Украине состоится 25 декабря.

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Цена в Украине

Сейчас новинку можно предварительно заказать. Стоимость AirPods Max в Украине составляет 20 699 гривен.

Напомним, рекомендованная стоимость новинок в США составляет 549 долларов (15 500 гривен по нынешнему курсу). Продажи новинки на американском рынке стартовали 15 декабря.

Apple AirPods Max: цена в Украине / Скриншот

Чем интересна новинка

Apple AirPods Max получили 40-мм динамические драйверы с двумя кольцевыми неодимовыми магнитами. По принципу работы они схожи с динамиками в профессиональных напольных колонках. В каждом наушнике установлено по одному десятиядерному процессору Apple H1.

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Также здесь предусмотрена функция шумоподавления, ее обеспечивают 8 микрофонов 6 направлены наружу и улавливают внешние шумы, а еще 2 направлены внутрь и оценивают звук, который слышит пользователь.

На одном заряде AirPods Max могут проработать до 20 часов в режиме прослушивания музыки.