Бренд Realme провел презентацию в Украине и представил несколько новых продуктов. Среди них беспроводные наушники Realme Buds Q. Производитель гарантирует до 20 часов автономного воспроизведения музыки.

За презентацией следил и 24 канал, поэтому можем поделиться главными преимуществами новинки.

Интересно Xiaomi Mi Band 5: цена в Европе будет существенно отличаться от китайской

Чем интересны наушники

Первое, на чем сделал акцент производитель – это эксклюзивный дизайн. Внешний вид разработал французский дизайнер Жозе Леви. Вдохновение он черпал из камушков гальки на пляжах Нормандии. Поэтому кейс получил обтекаемые формы и матовую текстуру.

Новинка получила защиту от влаги по стандарту IPX4, так что можно не бояться влаги и дождя.

Realme Buds Q уже можно заказать в Украине / Прессслужба Realme

Наушники оснащены 10-миллиметровыми динамическими драйверами с полимерными композитными мембранами PEEK & PU. Они работают на базе чипа R1Q с поддержкой беспроводного протокола Bluetooth 5.0 и подключаются к мобильным устройствам без дополнительных настроек. Здесь есть специальный игровой режим, уменьшающий задержку при передаче звука до 119 миллисекунд.

Интересно LG выпустила новые наушники, которые сами себя очищают

Устройство синхронизируется со смартфоном через фирменное приложение realme Link. TWS-наушники работают на одном заряде до 4,5 часов, а с помощью подзарядки автономность можно увеличивать до 20 часов.

Цена

Realme Buds Q можно купить в белом, черном и желтом цветах. Рекомендованная стоимость – 699 гривен.