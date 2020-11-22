Apple Mac mini представили совсем недавно, но энтузиасты уже успели разобрать новое устройство и оценить его пригодность к ремонту и апгрейду.

В продажу поступила новая версия Apple Mac mini на базе фирменного ARM-процессора M1. Внешне новинка отличается от предыдущих моделей только цветом корпуса, однако ключевые изменения произошли именно внутри, пишет 9to5mac.

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Что известно

К сожалению, не все из них понравились первым пользователям. Автор YouTube-канала Brandon Geekabit разобрал устройство и отметил его главный недостаток. Сняв заднюю крышку, автор видео обнаружил, что, как и в устройствах предыдущих трех поколений, для крепления защитной сетчатой панели используются шесть винтов. Воспользовавшись специальной отверткой и отключив антенный кабель, блогер демонтировал крышку, а затем и вентилятор.

Он отмечает, что системная плата с прикрепленным к ней радиатором примерно на 30-40% компактнее предыдущих решений для процессоров Intel. При этом у пользователей не будет возможности сделать апгрейд оперативной памяти или накопителя в новом Mac mini – все эти компоненты припаяны к плате.

К плюсам блогер отнес широкий набор интерфейсов: два порта USB Type-C (Thunderbolt), по одному HDMI 2.0 и USB Type-A, а также 3,5-мм комбинированный аудиоразъем.

Смотрите полный выпуск с разбором Apple Mac mini: видео