Протесты в Беларуси и серьезные проблемы с интернетом продолжают наносить ущерб местному бизнесу. Сейчас гендиректор компании Rakuten Viber Джамел Агауа заявил, если ситуация не улучшится, они могут прекратить инвестиции в Беларусь.

Об этом Джамел Агау сказал в интервью изданию Forbes.

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Из-за протестов разработчик Viber уже перевел своих работников в Минске на удаленную работу, ведь опасаются захвата офиса.

"Мы узнали, что некоторые офисы компаний, например Uber и Яндекс, захватили вооруженные люди. Мы немедленно решили закрыть свой офис. Он был открыт, но в нем работало около 15-20% от обычного количества людей из-за коронавируса", – рассказал CEO Rakuten Viber.

Также он добавил, что во время протестов в Минске были задержаны двое их сотрудников.

Инвестиции прекратятся?

Агауа признал, что если ситуация в стране не улучшится, то компания может перестать инвестировать Беларусь.

Мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе. Это невозможно,

- заявил CEO.

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Как известно, в первые три дня протестов (10-12 июля) в стране практически не работал интернет и популярные соцсети. Это привело к страшным экономическим убыткам. Только один день без интернета привел к потере 56,4 миллиона долларов только за день.

В общем, за трое суток экономика Беларуси потеряла около 170 миллионов долларов.