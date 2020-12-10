Не работает Facebook Messenger: серьезный сбой сервиса по всей Европе
Утром 10 декабря в популярном мессенджере Facebook Messenger случился серьезный сбой. Сервис некорректно работает по всей Европе, задела проблема и украинских пользователей.
Как свидетельствует сервис Downdetector, сбой начался около 11:30 по киевскому времени.
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Что случилось
Больше всего жалоб поступает насчет сообщений. Более половины пользователей сетуют, что не могут отправить или прочитать сообщение.
Почти треть рассказывает о проблемах с подключением к серверу. А 13% пользователей сообщили, что не могут залогиниться в мессенджере.
Где не работает
Как видим на карте Downdetector, сбой больше всего задел пользователей в Западной Европе. В частности, сервис не работает в таких странах:
- Великобритания
- Франция
- Бельгия
- Нидерланды
- Чехия
- Польша
- Словакия
- Венгрия
- Литва
- Греция
- Болгария
- Румыния
Незначительные проблемы с отправкой сообщений возникают и у украинских пользователей.
Где не работает Facebook Messenger / скриншот
Что стало причиной сбоя – пока информации нет.
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