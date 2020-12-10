Утром 10 декабря в популярном мессенджере Facebook Messenger случился серьезный сбой. Сервис некорректно работает по всей Европе, задела проблема и украинских пользователей.

Как свидетельствует сервис Downdetector, сбой начался около 11:30 по киевскому времени.

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Что случилось

Больше всего жалоб поступает насчет сообщений. Более половины пользователей сетуют, что не могут отправить или прочитать сообщение.

Почти треть рассказывает о проблемах с подключением к серверу. А 13% пользователей сообщили, что не могут залогиниться в мессенджере.

Где не работает

Как видим на карте Downdetector, сбой больше всего задел пользователей в Западной Европе. В частности, сервис не работает в таких странах:

Великобритания

Франция

Бельгия

Нидерланды

Чехия

Польша

Словакия

Венгрия

Литва

Греция

Болгария

Румыния

Незначительные проблемы с отправкой сообщений возникают и у украинских пользователей.



Где не работает Facebook Messenger / скриншот

Что стало причиной сбоя – пока информации нет.