Масштабный сбой в Google: не работают сервисы YouTube, Gmail и другие
В сервисах Google наблюдаются проблемы с доступом. Пользователи фиксируют сбои в Gmail, YouTube и Google Drive. Скорее всего это касается и всего остального.
Согласно информации сайта Downdetector пользователи столкнулись со сложностями в работе ряда сервисов от Google, сообщает 24 канал.
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Сервисы Google не работают
Причина сбоев в работе сервисов Google пока неизвестна, однако отмечается, что количество ошибок и обращений за последний час бьет рекорды года и серверы не отвечают.
Реакция Google
Представители Google обещают оперативно решить проблему.
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