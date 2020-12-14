В сервисах Google наблюдаются проблемы с доступом. Пользователи фиксируют сбои в Gmail, YouTube и Google Drive. Скорее всего это касается и всего остального.

Согласно информации сайта Downdetector пользователи столкнулись со сложностями в работе ряда сервисов от Google, сообщает 24 канал. Интересно Масштабная кибератака на Минфин США: подозревают российских хакеров – СМИ Сервисы Google не работают Причина сбоев в работе сервисов Google пока неизвестна, однако отмечается, что количество ошибок и обращений за последний час бьет рекорды года и серверы не отвечают. Стоит отметить, что сервисы YouTube, Gmail и другие работают через анонимную вкладку до момента ввода информации учетной записи пользователя. Реакция Google Представители Google обещают оперативно решить проблему. Новость дополняется...