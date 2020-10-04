Сенсор для измерения сердечного ритма, который установлен на большинстве умных часов, – в общем полезная функция. Однако, если относиться к этим показателям слишком серьезно, то это может быть вредным.

Дело в том, что очень частый мониторинг может приводить к параноидальным переживаниям пользователей. А следовательно, они часто без реальной причины обращаются к медикам, передает The Verge.

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В результате увеличивается нагрузка на медучреждения. А в условиях пандемии это особенно важно. Это доказывают и исследования.

Результаты

Как свидетельствуют данные исследования, функция мониторинга сердечного ритма на Apple Watch может вызвать ненужные посещения врача. Среди всех людей, которые обратились к врачу из-за мониторинга пульса, лишь у около 10% пациентов были диагностированы сердечные заболевания. Остальные не имели причины для обращения в медучреждение.

Эксперты проводили мониторинг карт пациентов в клиниках в Аризоне, Флориде, Висконсине и Айове. При этом группа искала упоминание термина «Apple Watch» за шестимесячный период с декабря 2018 по апрель 2019 года.

В общем обнаружили 264 пациентов, которые заявили, что их часы Apple Watch показал тревожный сердечный ритм. Только 30 пациентам из них поставили кардиологический диагноз.

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Еще одна проблема

Кроме того, это вредно и для самого пользователя, ведь предупреждения о проблемах с сердцем вызывают стресс и беспокойство.

"Пользователю трудно игнорировать предупреждения о том, что у него может быть серьезное заболевание", – пояснил доцент педиатрии в клинике Мэйо и автор исследования Кирк Вятт.