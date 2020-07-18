Компания Sony представила новый контроллер для будущей PlayStation 5 еще в апреле, но геймеры видели его разве что на промо-кадрах и редких фото. Известный в игровой индустрии журналист Джефф Кейли решил исправить это. Он опубликовал короткий видеоролик с демонстрацией геймпада.

Недавно инсайдер опубликовал фото геймпада из фабрики по производству PS5 – тогда устройство показалось публике слишком громоздким; в ролике же DualSense выглядит намного компактнее.

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Видео демонстрирует гейпады DualSense от PlayStation 5

Sony уже рассказала о нескольких особенностей DualSense. Представители компании заявили, что контроллер поможет геймерам ощутить все игровые события – в том числе и погодные условия – с помощью невероятно точной вибрации. Это поможет глубже погрузиться в игру, а благодаря динамичному сопротивлению курков почувствовать новые впечатления.

Напомним, что релиз PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года, консоль поступит в продажу в период зимних праздников. Точная дата выхода пока не сообщается.