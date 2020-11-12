Инсайдер из Китая под ником Digital Chat Station в Twitter опубликовал фото смартфонов Xiaomi из новой линейки. Вероятно, на "живом" снимке изображены устройства Mi 11 и Mi 11 Pro.

Свой твит Digital Chat Station подписал так: "Увидимся в конце года".

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Что известно

Судя по всему анонсируют новые смартфоны после презентации Qualcomm 1 декабря, на которой покажут новые процессоры Snapdragon 875.

Судя по фото, аппарат Mi 11 получит плоский экран с прямыми рамками, а Mi 11 Pro – дисплей с загнутыми боковыми гранями. Фронтальные камеры на обоих устройствах расположены в вырезе экрана, в центральной верхней части.

Согласно ранним утечкам, Xiaomi Mi 11 может стать первым китайским смартфоном с процессором Snapdragon 875. Продажи смартфонов могут начаться уже в январе следующего года.