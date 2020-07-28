Похоже, корпорация Google не верит, что преодолеть пандемию удастся еще в 2020 году. Удаленный режим в компании решили продолжить минимум на год – до июля 2021 года.

200 тысяч работников, штатных и контрактных сотрудников, будут работать удаленно минимум год, передает The Verge.

К теме Как команда Apple работает удаленно: смешное видео

Как известно, некоторые технологические компании заявляли о намерениях продолжать удаленную работу из-за пандемии коронавируса. Однако, Google стала первой, которая официально решила продолжить удаленную работу до середины следующего года. Сначала в компании планировали. что работники будут оставаться дома до конца 2020 года.

Детали

CEO Google Alphabet Сандарам Пичаи уже разослал сотрудникам электронное письмо с объявлением о таком плане. В письме сказано, что компания предлагает работать из дома до 30 июня 2021 года. Это будет происходить добровольно и касается тех должностей, присутствие которых в офисе не является обязательным.

Похожее заявление ранее сделали в Twitter, правда там разрешили работникам оставаться дома так долго, как им этого хочется. Несколько месяцев карантина показали, что присутствие в офисе необязательно и не влияет на качество работы.