Компания Microsoft анонсировала крупное обновление Windows 10 Build 20246. Ее предварительная сборка уже тестируется, однако инсайдеры сообщают о пропаже из ОС некоторых ранее анонсированных функций.

Корпорация Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 10. Участники инсайдерской группы раннего доступа уже тестируют ее. В первую очередь сборка интересна тем, что в ней удалены некоторые функции, которые были совсем недавно добавлены в операционную систему. Об этом пишет РСworld.

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Что убрали из ОС

Согласно данным, из новой предварительной сборки Windows 10 исчез добавленный недавно инструмент выбора смайлов, сенсорная клавиатура в стиле Windows 10x, а также новый интерфейс голосового набора текста. Эти три функции были объединены в Windows 10 Build 20206, которая вышла в раннем доступе в сентябре этого года.

Другое изменение касается программы "Календарь". Разработчики приняли решение удалить его новую версию, вернув предыдущий, привычный нам, вид.

Исчезновение этих функций в предварительной сборке Windows 10 не означает, что в финальной версии ОС все будет выглядеть именно так. Не исключено, что разработчики вернут какие-то функции, добавят что-то новое или же откажутся от определенных элементов.

Планы Microsoft по графику выпуска крупных обновлений пока не раскрываются. Многие специалисты считают, что разработчики перестанут выпускать их два раза в год, а следующее крупное обновление ОС вероятнее всего будет осенью 2021 года.