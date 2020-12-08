Немецкие дайверы нашли на дне Балтики шифровальную машину Enigma
Дайверы обнаружили в Балтийском море редкую нацистскую кодировочную машину времен Второй мировой войны. Примерно в 150 километрах на север от Гамбурга немецкие водолазы, работающие от имени Всемирного фонда дикой природы (WWF), наткнулись на одну из знаменитых машин Enigma.
Находка лежала на дне залива Гельтинг в Балтике. После подъема на поверхность аппарат отправили на реставрацию. Глава археологического бюро Шлезвиг-Гольштейна (ФРГ) Ульф Ікеродт заверил, что уникальную машину восстановят, пишет Science Alert.
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Что известно
Устройство пробыло под водой около 75 лет, поэтому на его реставрацию уйдет немало времени. Специалисты уже называют срок примерно в год. Затем находка станет музейным экспонатом.
Шифровальная машина Enigma пролежала под водой 75 лет / Фото Florian Hube
Янн Витт с немецкой военно-морской ассоциации считает, что найденная Enigma с тремя роторами была сброшена за борт немецкого военного корабля в последние дни войны. Ведь на субмаринах была установлена более сложная версия шифровального аппарата – с четырьмя роторами. Для сохранения секретности информации код на них меняли каждый день.
Что такое EnigmaМашина Enigma использовалась нацистами для шифрования сообщений в форме, которую они считали нерушимой. Однако ее код был разгадан криптологами во главе с Аланом Тьюрингом на сверхсекретной базе Блетчли-Парк на юге Англии. В дальнейшем это позволило союзникам перехватывать и расшифровывать радиосообщения о маневрах немецких войск. По мнению западных историков, это помогло сократить продолжительность Второй мировой войны на два года.
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