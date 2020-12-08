Дайверы обнаружили в Балтийском море редкую нацистскую кодировочную машину времен Второй мировой войны. Примерно в 150 километрах на север от Гамбурга немецкие водолазы, работающие от имени Всемирного фонда дикой природы (WWF), наткнулись на одну из знаменитых машин Enigma.

Находка лежала на дне залива Гельтинг в Балтике. После подъема на поверхность аппарат отправили на реставрацию. Глава археологического бюро Шлезвиг-Гольштейна (ФРГ) Ульф Ікеродт заверил, что уникальную машину восстановят, пишет Science Alert.

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Что известно

Устройство пробыло под водой около 75 лет, поэтому на его реставрацию уйдет немало времени. Специалисты уже называют срок примерно в год. Затем находка станет музейным экспонатом.



Шифровальная машина Enigma пролежала под водой 75 лет / Фото Florian Hube

Янн Витт с немецкой военно-морской ассоциации считает, что найденная Enigma с тремя роторами была сброшена за борт немецкого военного корабля в последние дни войны. Ведь на субмаринах была установлена более сложная версия шифровального аппарата – с четырьмя роторами. Для сохранения секретности информации код на них меняли каждый день.