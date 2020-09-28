Создание полностью беспилотных автомобилей – задача, над которой работают специалисты множества крупных компаний и небольших стартапов. Некоторые решения выглядят действительно удачными. Среди таких, основанное на модульной технологии творение немецких инженеров, которое уже сегодня активно тестируется.

В конце концов специалисты Немецкого национального центра аэронавтики и космических исследований утверждают, что транспортное средство будущего уже изобретено. В рамках конференции по стратегическому диалогу автомобильного сектора в Штутгарте они даже показали модульную концепцию транспортного средства U-Shift.

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Именно на базе этой модели немецкие специалисты предлагают построить как автомобиль для перевозки грузов, так и для пассажирских рейсов.

Концепт платформы U-Shift

U-Shift получила название от U-образной формы платформы. По сути она является четырехколесной базой с электроприводами, аккумуляторами и возможностью установки различных дополнительных модулей. Уже сейчас созданы пассажирские и грузовые капсулы.

Платформа U-Shift – видео:

Прототип пока управляется дистанционно, а создание полностью автономной системы планируется завершить до 2024 года. Тогда же в продажу поступит первая коммерческая версия, способная передвигаться со скоростью до 60 км/ч. С этой целью представители разработчика планируют заключить контракты с потенциальными покупателями и инвесторами.