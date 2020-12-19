Tesla таки построит завод в Германии: суд снял запрет на клиринг леса
Немецкий суд 18 декабря разрешил компании Илона Маска Tesla частично приступить к расчистке леса для строительства производственной площадки близ Берлина. Защитники окружающей среды выступили против вырубки деревьев, но суд отклонил их иск.
Экоактивисты аргументировали, что порубка леса может угрожать сну гладких змей. Об этом сообщает издание NEWS18.
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Что известно о суде
- В городе Франкфурт-на-Одере на востоке Германии защитники окружающей среды обратились в суд, чтобы помешать Tesla расчистить лес.
- По их словам, вырубка большего количества деревьев может поставить под угрозу сон зимующих рептилий.
- Областной суд предписал компании Tesla временно остановить клиринг леса, пока изучается этот вопрос.
- В своем решении в пятницу Высший административный суд Берлина-Бранденбурга заявил, что запрещает расчистку компании Тесла в периферийных районах леса.
- В то же время суд решил, что остановка клиринга остальной территории не может быть оправданной.
В Германии суд разрешил компании Tesla вырубку леса / Фото yahoo!finance
- Первая европейская фабрика по производству электромобилей Tesla будет занимать территорию примерно в 300 гектаров.
- Эта площадь эквивалентна примерно 420 футбольным полям.
- Там планируют выпускать до 500 тысяч электромобилей в год.
- На рынке Германии компании Tesla придется конкурировать с Volkswagen и Audi.
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