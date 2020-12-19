Немецкий суд 18 декабря разрешил компании Илона Маска Tesla частично приступить к расчистке леса для строительства производственной площадки близ Берлина. Защитники окружающей среды выступили против вырубки деревьев, но суд отклонил их иск.

Экоактивисты аргументировали, что порубка леса может угрожать сну гладких змей. Об этом сообщает издание NEWS18.

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Что известно о суде

В городе Франкфурт-на-Одере на востоке Германии защитники окружающей среды обратились в суд, чтобы помешать Tesla расчистить лес.

По их словам, вырубка большего количества деревьев может поставить под угрозу сон зимующих рептилий.

Областной суд предписал компании Tesla временно остановить клиринг леса, пока изучается этот вопрос.

В своем решении в пятницу Высший административный суд Берлина-Бранденбурга заявил, что запрещает расчистку компании Тесла в периферийных районах леса.

В то же время суд решил, что остановка клиринга остальной территории не может быть оправданной.

В Германии суд разрешил компании Tesla вырубку леса / Фото yahoo!finance

Обратите внимание! Планировалось что компания Tesla осуществит вырубку 82,9 гектара соснового леса для возведения складских помещений и прокладке канализационных коммуникаций первого европейского завода Gigafactory в Германии.

В Германии суд разрешил компании Tesla вырубку леса / Фото yahoo!finance Что известно о новом заводе Tesla