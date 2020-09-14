Харьковское коммунальное предприятие Горэлектротранссервис закупило работникам смартфон iPhone 11 Purple Dual Sim. Причем покупку осуществили за бюджетные деньги.

Эту покупку выполнили через систему ProZorro, передает общественная организация Харьковский антикоррупционный центр.

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Стоимость одного такого смартфона составила 25 860 гривен. Такая покупка выглядит особенно цинично, учитывая, что за первое полугодие 2020 года КП является убыточным. Сумма общего ущерба составляет 64,3 миллиона гривен.

Отдельно были куплены также защитное стекло и чехол.

Для чего iPhone

При этом издание Общественное обратилось к директору КП Владиславу Власенко с просьбой объяснить эту покупку. Чиновник заявил, что iPhone 11 необходим для работы бухгалтерии.

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Знаете, для главного бухгалтера, который постоянно работает с банками, документами, в интернете, просматривает таблицы — это именно то, что нужно. Сейчас – это как ручки и карандаши. Думаете, коммунальное предприятие – это что? Дикие люди с лопатами и в телогрейках?,

– возмутился Власенко.

Как известно. на данный момент iPhone 11 – это новейшая модель смартфона от Apple. Власенко пояснил, что только у этой модели есть "те параметры, которые необходимы для работы".