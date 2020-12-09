В сентябре астрономы обнаружили в космосе необычный объект 2020 SO, который привлек внимание своими размерами и орбитой. Лаборатория реактивного движения NASA недавно подтвердила, что это верхняя ступень ракеты Atlas Centaur зонда Surveyor 1, запущенного в 1966 году.

Для анализа объекта NASA использовали данные, собранные инфракрасным телескопом НАСА (IRTF), и анализ орбиты, который провел Центр изучения околоземных объектов (CNEOS).

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Неожиданная находка

Объект, обнаруженный в сентябре астрономами, которые ищут околоземные астероиды с помощью финансируемого NASA смотрового телескопа Pan-STARRS1 на Мауи, вызвал интерес у планетологов-за своих размеров и необычной орбиты и изучался обсерваториями по всему миру. Дальнейший анализ орбиты SO 2020 показал, что объект приближался к Земле несколько раз в течение десятилетий, причем в 1966 году он был достаточно близок к нашей планете. Это и породило версию о земном происхождении объекта.

Наблюдения с помощью Большого бинокулярного телескопа или LBT показали, что 2020 SO не является астероидом.

В ходе серии последующих наблюдений ученые проанализировали состав SO 2020 с помощью IRTF и сравнили полученные спектральные данные со спектром нержавеющей стали 301, материала, из которого были сделаны ракетные ускорители Centaur в 1960-х годах. Были обнаружены несоответствия, но команда предположила, что они вызваны воздействием на объект суровых условий космоса в течение полувека. Тогда было решено провести дополнительные исследования.

In 1966 @NASA launched Surveyor 2 to the Moon. Over 50 years later, #PlanetaryDefense experts at @PanSTARRS1 and @NASAJPL detected what could be the upper stage of the rocket that carried Surveyor 2 off our planet: Learn more about this temporary visitor: https://t.co/zVV9P0rXyK pic.twitter.com/oAmEnbFcKd — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) November 12, 2020

Ученые хотели получить спектральные данные другого ракетного ускорителя Centaur, который много лет находился на околоземной орбите, чтобы потом сравнить их со спектром SO 2020 Однако зафиксировать эти данные было сложно, поскольку Centaur движется по небу с большой скоростью.

Несмотря на это, утром 1 декабря команда смогла наблюдать ракету-носитель запуска 1971 года на геостационарной переходной орбите, и получила хороший спектр.

Дальнейшее сравнение спектров показало, что они согласуются друг с другом.

SO 2020 близко подошел к Земле 1 декабря и будет оставаться в пределах сферы гравитационного доминирования нашей планеты в пределах 1,5 миллиона километров, пока не выйдет на околосолнечную орбиту в марте 2021 года. Астрономы продолжат наблюдать за объектом до этого момента.

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О программе Surveyor

Программа Surveyor состояла из семи беспилотных лунных миссий, которые были запущены в период с мая 1966 года по январь 1968 года. Пять зондов: Surveyor 1, 3, 5, 6 и 7, успешно совершили посадку на лунную поверхность. Запуск Surveyor 2 состоялся 20 сентября 1966 года. При попытке маневра на полпути один из двигателей аппарата не включился, и он упал на Луну к юго-востоку от кратера Коперник 22 сентября 1966 года.