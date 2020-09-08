Первая информация о необычном смартфоне LG Wing с вращающимся экраном появилась в сети в мае этого года, а недавно компания объявила дату презентации оригинального устройства. Менее чем за неделю до анонса новинка уже попала в руки сетевых информаторов, которые не упустили возможности продемонстрировать ее в действии.

В опубликованном видео показан один из вариантов взаимодействия со смартфоном с оригинальным форм-фактором гаджета, сообщает 24 канал. В частности, автор видео показал работу панели быстрых настроек, ориентацию которой можно переключать на основном дисплее между книжной и альбомной с помощью жеста.

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Затем автор ролика одной рукой поворачивает основной экран против часовой стрелки, и аппарат превращается в традиционный моноблок. Единственным отличием от других гаджетов такого типа становится только большая толщина корпуса LG Wing. Также на видео хорошо видны загнутые боковые края дисплея будущей новинки.

Видео демонстрирует работу с LG Wing:

Технические особенности LG Wing

По имеющейся информации, диагональ основного экрана необычного смартфона составляет 6,8 дюйма, а дополнительного – 4 дюйма. Устройства приписывают 64-мегапиксельную тройную тыльную камеру и процессор Snapdragon 765G с поддержкой сетей 5G. Презентация LG Wing состоится 14 сентября, цена новинки производителем еще не объявлена.