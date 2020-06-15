Неожиданно: лидер на рынке смартфонов изменился
В апреле произошло изменение в тройке лидеров-производителей смартфонов в мире. Неожиданно, лучше всего продавались устройства китайского производителя Huawei. Ранее лидером рынка был Samsung.
Как информирует Gizmochina, данные Counterpoint Research показывают, что в апреле 2020 года Huawei впервые смогла обойти Samsung и стать лидером рынка смартфонов.
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Китайский производитель сумел отхватить себе 19% рынка Между тем Samsung в апреле занимал 17%.
Третью строчку продолжает занимать американская компания Apple.
Почему сменился лидер
Эксперты называют несколько причин, которые привели к такой ситуации.
- Во-первых, Huawei чувствует все большее давление из-за санкций США, что побуждает компанию предлагать интересные продукты, развивать свой фирменный магазин приложений. Кроме того, конфликт с американскими властями приводит к тому, что производителя все активнее поддерживают на родном рынке.
- Во-вторых, здесь также может быть задействована ситуация с пандемией COVID-19. Ведь в апреле от распространения коронавируса страдала Европа и американский рынок, поэтому это сказалось на продажах Samsung.