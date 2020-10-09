Американская компания Qualcomm хорошо известна производством процессоров. Однако сейчас компания решила расширить сферу деятельности и выйти на рынок смартфонов.

Qualcomm уже разослала приглашения на мероприятие, которое состоится 1-2 декабря. Тогда она представит новый флагманский 5-нм чипсет Snapdragon 875. Он первым будет использовать новое высокопроизводительное ядро ​​Cortex-X1, передает Gsmarena.

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Именно этот процессор получит фирменный игровой смартфон. Его Qualcomm планирует выпустить до конца года. Над будущей новинкой компания работает с известным производителем смартфонов – компанией Asus.

Как предполагают инсайдеры, Qualcomm решила сотрудничать именно с Asus, ведь у этого производителя больше опыта в работе с важными элементами именно для игрового смартфона.

По слухам, новый смартфон получит усиленную систему охлаждения, вместительную батарею и тому подобное.