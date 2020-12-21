Последние годы дела у компании Meizu идут не очень хорошо. В 2019 году даже были слухи о банкротстве. Однако, компания продолжает стабильно выпускать флагманские смартфоны. А сейчас производитель готовит к выходу еще и фирменные смарт-часы.

Информация о выходе новинки Meizu появилась на официальной странице Flyme в Twitter, сообщает Igeekphone.

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Что известно

Как свидетельствуют фото, Flyme For Watch (операционная система для смарт-часов), будет официально представлена 22 декабря. Вероятно, именно тогда Meizu сообщит дату начала продаж нового умного часов.

Правда, ранее производитель уже выпускал часы – это были кварцевые часы Meizu Mix.

В июне Flyme объявила о запуске системы Flyme For Watch в четвертом квартале 2020 года. Источники говорят, смарт-часы Meizu Watch уже запущен в массовое производство. Известный инсайдер под ником DigitalChatStation сообщил, что вскоре новинка появятся на рынке.

Также он сообщил, что часы Meizu Watch будут иметь емкость аккумулятора составляет 420 мАч. Относительно цены-такой информации пока нет.