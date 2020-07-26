Украина вошла в число стран, где поиск БДСМ-контента в сети пользуется особой популярностью. Наша страна "опередила" Южную Корею и Великобританию.

Такие данные обнародовали 24 июля ко "Всемирному дню BDSM". Статистику показал Pornhub – один из самых популярных порносайтов мира.

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Как в Украине и мире относятся к БДСМ

В Украине запросы БДСМ-тематики на 23% больше, чем в среднем по миру. По уровню интереса к этому виду секса Украина отстает от Словакии, но опережает Южную Корею.

По данным Pornhub, темой БДСМ больше интересуются женщины, и "гуглят" ее в среднем на 86% чаще, чем мужчины. Кроме того, в сравнении с мужчинами, женщины на 163% чаще ищут контент по запросу "гей-БДСМ".

Больше всего БДСМ-тематика волнует жителей Гонконга, Швейцарии и Германии.

Обратите внимание! БДСМ предполагает разнообразный спектр практик с учетом ролевых игр, в которых один из партнеров выполняет доминантную роль, а другой – покорную.

Аббревиатура БДСМ:

БД – бандаж и дисциплина;

ДС – доминант и сабмиссив;

СМ – садомазохизм;



Статистика интереса к БДСМ среди стран мира / Pornhub

Статистика по Украине за 2019 год

Что касается украинских пользователей PornHub, то в 2019 году их интересовали несколько другие запросы. Украинцы больше всего искали sex, anime и БДСМ. Среди запросов больше всего прироста в категориях gangbang (778%), femdom (660%) и public (571%)

Среди категорий существенных изменений нет: как и в прошлом году, пользователей интересует "хентай", MILF, и "анал". В 2019 году украинцы заинтересовались категорией Russian (686%), Fisting (197%), Bisexual (162%).