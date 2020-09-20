Кажется, что Xiaomi выпустила так много интересных гаджетов, что удивить уже нечем. Однако, у китайского производителя это все же получается. На этот раз компания представила обруч для спорта, который имеет умные функции.

Новинка под названием Move It Smart Thin Waist Hula Hoop сначала появилась на площадке коллективного финансирования Xiaomi Youpin.

Интересно Xiaomi представила умный обогреватель для ванной

Что интересного

Move It Smart Thin Waist Hula Hoop называют умным из-за наличия в нем небольшого электронного блока. Здесь разместили микроконтроллер, 6-осевой акселерометр и экран.

Таким образом обруч может посчитать количество оборотов, а также следить за движениями пользователя и устанавливать количество сожженных калорий. Вес этого умного обруча составляет килограмм, а в диаметре он примерно метр.

Также пользователи могут использовать фирменное приложение, чтобы практиковать различные упражнения с обручем.

Интересно Полезные гаджеты для дистанционного обучения – родителям на заметку

Цена

Стоимость новинки в рамках краудфандинга составляет 19 долларов (525 гривен). Когда новинка поступит в продажу, то будет стоить 29 долларов или 800 гривен.