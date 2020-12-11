В сети появляется все больше информации о будущей новинке от Nokia – бюджетном смартфоне Nokia 4.3. Сейчас смартфон засветился на серии качественных CAD-рендеров, которые раскрывают дизайн и конструктивные особенности новинки.

Как информирует aroged.com внешне Nokia 4.3 будет напоминать Nokia 4.2, который вышел в мае 2020 года.

Чем интересен

Что касается различий, то можно выделить появление дополнительной камеры на основном блоке, а также увеличенные габариты – новинка получит 6,5-дюймовый дисплей.

Кроме того, новый смартфон получит более тонкие рамки по периметру.



Nokia 4.3 / Фото aroged.com

Еще одной особенностью модели станет отказ производителя от установки аппаратной кнопки вызова голосового ассистента Google Assistant.

Смартфон будет оснащен разъемом USB Type-C и 3,5-мм аудиопортом.

Также инсайдеры сообщают, что Nokia в скором времени планирует представить несколько устройств под управлением операционной системы Android (Go Edition), а также флагманский смартфон Nokia 10.