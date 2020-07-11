Игры для старых консолей сейчас можно запустить на ряде платформ, в том числе и на смартфонах. Однако создатели миниатюрной системы FunKey S решили, что даже телефон, видимо, великоват – ведь ностальгия каждого геймера должна поместиться даже в спичечном коробке.

Проект миниатюрной консоли уже получил все необходимые деньги на Kickstarter и готов к выходу на рынок.

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Особенности консоли FunKey S

Габариты FunKey S составляют всего 42,5x44,5x13,8 мм – создатели этой малютки даже продумали возможность носить гаджет в роли брелка на связке ключей. Консоль заменит более десяти игровых систем, включая NES, SNES, GameBoy, SEGA Genesis и PlayStation.

Гаджет оснащен процессором ARM Cortex-A7, 64 МБ ОЗУ и аккумулятором емкостью 450 мАч. Консоль имеет IPS-дисплей с диагональю 1,54 дюйма и разрешением 240x240 пикселей, а также слот для карты памяти и порт MicroUSB.

Видео демонстрирует возможности FunKey S

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Цена

Сначала создатели FunKey S планировали собрать 33 тысячи долларов на выпуск консоли, но сборы проекта превысили эту сумму вдвое – и это за месяц до окончания кампании на Kickstarter. Получить миниатюрную игровую систему можно за 62 евро (1 889 гривен), первые поставки запланированы на конец осени 2020 года.