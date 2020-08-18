Осенью 2020 года украинцев ждет новый сервис, который недоступен даже жителям некоторых европейских стран. Сервис Virobnik.ua с помощью QR-кода позволит увидеть, как создавали продукт, который вы собираетесь покупать.

О подробностях сервиса и о том, как с помощью собственного смартфона можно узнать о процессе изготовления определенного продукта рассказал вдохновитель проекта Виталий Ермак в эфире 24 канала.

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PR-профессионал отметил, что во время учебы в Германии он увидел, что там с особым вниманием относятся к продуктам, которые потребляют люди.

"В 2009 году я попал в Германию как победитель конкурса от ЕС и ООН. Тогда я осознал, что в Украине есть очень большое белое пятно, которое касается знаний о продуктах потребления. Я подумал, что украинцам тоже нужно знать больше о том, что они едят. С тех пор прошло почти 11 лет и вот мы запустили этот проект", – рассказал Ермак.

Сотрудничество с брендами

По словам PR-профессионала, с сервисом сотрудничают многие бренды, среди которых:

"Верес";

Danone;

"Олком".

Виталий Ермак отметил, что до сих пор бренды не отказывались участвовать в этом проекте, они сотрудничают на специальных условиях. Также такой сервис является бесплатным для них. Однако иногда проект сталкивается с непониманием со стороны производителей или с целью не показывать процесс изготовления продукции, или с недостаточным объяснением цели сервиса. Однако в соцсетях люди поддержали идею Virobnik.ua, к страницам сервиса в инстаграме и фейсбуке присоединились уже более 1000 человек.

Есть второй способ узнать информацию об изготовлении нужного продукта – это сайт Virobnik.ua и собственный видеосервис. Там можно ввести название какого-либо продукта и посмотреть как его производят,

– сообщил PR-профессионал.

"Этот проект – первая в Украине 100% прозрачность. Мы даже разместили на сайте копии договоров о сотрудничестве с брендами. Важно, мы не рекламная платформа для производителей, мы хотим, чтобы люди не чувствовали стресс покупая продукты", – подытожил Виталий Ермак.

Как работает Virobnik.ua: смотрите видео