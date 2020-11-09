Одна из наибольших жалоб на Netflix заключается в том, что его бесконечная библиотека может быть кошмаром для тех, кто никак не может выбрать, что же посмотреть. В компании придумали решение – Direct.

В прошлом месяце кинорежиссер Кристофер Петцольд пожаловался, что ненавидит Netflix за отсутствие управляемых кураторами трансляций. Мол, постоянная необходимость выбора приносит ему головную боль. У компании уже готов ответ: Direct-канал с запланированными заранее трансляциями, пишет indiewire.

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Что известно

Функция, которая будет доступна только подписчикам, пока тестируется во Франции. Страну выбрали, потому что ее жители отдают предпочтение традиционному телевидению. Предполагается, что в эфир Direct будут попадать американские и международные фильмы и сериалы, доступные на платформе.

Многим зрителям нравится идея программы, которая не требует от них выбора того, что они собираются смотреть,

– комментируют в компании.

Это первая попытка стримингового гиганта запустить подобную функцию, которая следует принципам традиционных телеканалов. Она может значительно укрепить позиции компании на рынке. Также компания делала и другую попытку разнообразить контент для своих зрителей – воспроизведение в произвольном порядке. Так, алгоритмы самостоятельно подбирали для подписчика фильм или сериал к просмотру.