В это воскресенье, 12 июля, пройдет онлайн-мероприятие Ubisoft Forward, где титульная компания раскроет подробности ряда своих будущих игр, в числе которых Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion и Hyper Scape. Накануне ивента студия опубликовала ролик, в котором подразнила фанатов новыми кадрами будущих тайтлов и пообещала весьма щедрый подарок.

Как получить бесплатную версию Watch Dogs

24 канал сообщает, что всем зрителям мероприятия подарят PC-версии Watch Dogs 2 – сиквел хакерского экшена. Чтобы добавить боевик в библиотеку, нужно будет всего лишь войти в свою учетную запись Uplay во время трансляции.

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Кроме обещания подарка, в ролике засветились новые кадры Watch Dogs Legion, Hyper Scape и Assassin's Creed Valhalla.

Видеоанонс мероприятия Ubisoft

Кстати, несколько дней назад геймплей Assassin's Creed Valhalla был слит в сеть, однако главный сценарист проекта заявил, что ничего важного геймеры в 30-минутном ролике не увидели, и выводы им делать не стоит.

Геймеры предположили, что именно это видео хотели показать на Ubisoft Forward, который стартует 12 июля, в 21:00 по киевскому времени.