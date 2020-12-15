Французский стартап NextMind уже принимает заказы на нейронный интерфейс Dev Kit. Гаджет преобразует сигналы мозга в цифровые команды и позволяет управлять компьютерами и AR/VR-гарнитурами. В отличие от нейроинтерфейса Neuralink Илона Маска, система Dev Kit неинвазивная - то есть не имплантируется, а крепится к затылку.

Устройство доступно всем желающим в 36 странах. Программное обеспечение работает на базе машинного обучения – чем чаще пользователь включает Dev Kit, тем лучше работает нейроинтерфейс, пишет engadget.

Интересно Код взломан: суперкомпьютер помог разгадать шифр серийного убийцы Зодиака

Что известно

Создание нейронного профиля занимает около 45 секунд, но разработчики рекомендуют проводить регулярное калибровки для точного считывания сигналов. NextMind также обещает выпускать регулярные обновления и, со временем, откажется от процесса рекалибровки.

Nexmind Dev Kit поставляется с пятью демонстрационными приложениями:

Pinpad – позволяет разблокировать подключенное устройство мнимой командой.

Neuro TV – переключает каналы, воспроизводит или приостанавливает контент и управляет звуком.

программой для создания музыкальных дорожек – помогает создавать музыку с помощью "силы мысли" из предложенных нот и паттернов.

играми Platform Game и Brickbreaker, одновременно управляются с помощью NextMind Sensor и стандартных геймпадов для ПК.



Нейронный интерфейс Dev Kit / Фото engadget

По словам гендиректора NextMind Сида Коудери, эти приложения – лишь незначительная часть того, на что способен нейронный интерфейс. Глава компании предполагает, что вскоре такие устройства позволят искать фотографии в сети, только представив их.

Сейчас NextMind ведет переговоры с 25 компаниями о подписании контрактов на поставку корпоративных комплектов. Три из них уже согласились интегрировать технологию Dev Kit в свои будущие продукты.

Цена

Один интерфейс обойдется в 399 долларов (11 110 гривен).